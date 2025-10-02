Direktorijum kompanija
Sberbank
  • Plate
  • Софтверски Инжењеринг Менаџер

  • Sve Софтверски Инжењеринг Менаџер plate

  Moscow Metro Area

Sberbank Софтверски Инжењеринг Менаџер Plate u Moscow Metro Area

Софтверски Инжењеринг Менаџер kompenzacija in Moscow Metro Area u Sberbank kreće se od RUB 4.13M po year za L12 do RUB 8.14M po year za L13. Medijana year kompenzacionog paketa in Moscow Metro Area iznosi RUB 5.22M. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Sberbank. Poslednje ažuriranje: 10/2/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
L11
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L12
RUB 4.13M
RUB 3.51M
RUB 0
RUB 622K
L13
RUB 8.14M
RUB 6.07M
RUB 0
RUB 2.07M
L14
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
RUB 13.26M

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Koji su karijerni nivoi u Sberbank?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Софтверски Инжењеринг Менаџер poziciju u Sberbank in Moscow Metro Area iznosi RUB 11,175,499 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Sberbank za Софтверски Инжењеринг Менаџер poziciju in Moscow Metro Area je RUB 6,999,872.

