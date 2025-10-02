Софтверски Инжењеринг Менаџер kompenzacija in Moscow Metro Area u Sberbank kreće se od RUB 4.13M po year za L12 do RUB 8.14M po year za L13. Medijana year kompenzacionog paketa in Moscow Metro Area iznosi RUB 5.22M. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Sberbank. Poslednje ažuriranje: 10/2/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
L11
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L12
RUB 4.13M
RUB 3.51M
RUB 0
RUB 622K
L13
RUB 8.14M
RUB 6.07M
RUB 0
RUB 2.07M
L14
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
