  • Plate
  • Софтверски Инжењер

  • Sve Софтверски Инжењер plate

  • Saint Petersburg Metro Area

Sberbank Софтверски Инжењер Plate u Saint Petersburg Metro Area

Софтверски Инжењер kompenzacija in Saint Petersburg Metro Area u Sberbank kreće se od RUB 1.9M po year za L7 do RUB 5.58M po year za L13. Medijana year kompenzacionog paketa in Saint Petersburg Metro Area iznosi RUB 3.32M. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Sberbank. Poslednje ažuriranje: 10/2/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
L7
(Početni nivo)
RUB 1.9M
RUB 1.81M
RUB 19K
RUB 74.4K
L8
RUB 2.35M
RUB 2.07M
RUB 86.9K
RUB 191K
L9
RUB 2.92M
RUB 2.66M
RUB 86.1K
RUB 170K
L10
RUB 3.06M
RUB 2.7M
RUB 89.9K
RUB 269K
Prikaži 4 Više nivoa
Dodaj kompenzaciju

RUB 13.26M

Najnoviji podaci o platama
Додај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Plate za praksu

Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Sberbank?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Софтверски Инжењер poziciju u Sberbank in Saint Petersburg Metro Area iznosi RUB 5,577,767 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Sberbank za Софтверски Инжењер poziciju in Saint Petersburg Metro Area je RUB 2,819,722.

