Софтверски Инжењер kompenzacija in Moscow Metro Area u Sberbank kreće se od RUB 1.84M po year za L7 do RUB 6.15M po year za L14. Medijana year kompenzacionog paketa in Moscow Metro Area iznosi RUB 3.87M. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Sberbank. Poslednje ažuriranje: 10/2/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
L7
RUB 1.84M
RUB 1.79M
RUB 39.2K
RUB 8.5K
L8
RUB 2.55M
RUB 2.38M
RUB 93.8K
RUB 78K
L9
RUB 2.88M
RUB 2.5M
RUB 209K
RUB 169K
L10
RUB 3.41M
RUB 2.99M
RUB 113K
RUB 301K
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
