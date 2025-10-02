Information Technologist (IT) kompenzacija in Moscow Metro Area u Sberbank kreće se od RUB 1.63M po year za L7 do RUB 2.48M po year za L9. Medijana year kompenzacionog paketa in Moscow Metro Area iznosi RUB 2.11M. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Sberbank. Poslednje ažuriranje: 10/2/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
L7
RUB 1.63M
RUB 1.52M
RUB 0
RUB 118K
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB 2.48M
RUB 2.24M
RUB 0
RUB 239K
L10
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
