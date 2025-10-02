Direktorijum kompanija
Sberbank
  • Plate
  • Information Technologist (IT)

  • Sve Information Technologist (IT) plate

  • Moscow Metro Area

Sberbank Information Technologist (IT) Plate u Moscow Metro Area

Information Technologist (IT) kompenzacija in Moscow Metro Area u Sberbank kreće se od RUB 1.63M po year za L7 do RUB 2.48M po year za L9. Medijana year kompenzacionog paketa in Moscow Metro Area iznosi RUB 2.11M. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Sberbank. Poslednje ažuriranje: 10/2/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
L7
RUB 1.63M
RUB 1.52M
RUB 0
RUB 118K
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB 2.48M
RUB 2.24M
RUB 0
RUB 239K
L10
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za jobFamilies.Information Technologist (IT) poziciju u Sberbank in Moscow Metro Area iznosi RUB 2,853,061 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Sberbank za jobFamilies.Information Technologist (IT) poziciju in Moscow Metro Area je RUB 2,109,773.

