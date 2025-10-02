Дата Сајентист kompenzacija in Moscow Metro Area u Sberbank kreće se od RUB 1.8M po year za L7 do RUB 6.45M po year za L13. Medijana year kompenzacionog paketa in Moscow Metro Area iznosi RUB 4.1M. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Sberbank. Poslednje ažuriranje: 10/2/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
L7
RUB 1.8M
RUB 1.65M
RUB 0
RUB 144K
L8
RUB 1.68M
RUB 1.6M
RUB 0
RUB 78.3K
L9
RUB 2.55M
RUB 2.22M
RUB 0
RUB 331K
L10
RUB 3.6M
RUB 3.12M
RUB 0
RUB 479K
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
