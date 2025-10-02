Дата Аналитичар kompenzacija in Moscow Metro Area u Sberbank kreće se od RUB 1.57M po year za L7 do RUB 4.94M po year za L11. Medijana year kompenzacionog paketa in Moscow Metro Area iznosi RUB 2.83M. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Sberbank. Poslednje ažuriranje: 10/2/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
L7
RUB 1.57M
RUB 1.34M
RUB 117K
RUB 117K
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB 3.44M
RUB 2.94M
RUB 0
RUB 495K
L10
RUB 2.98M
RUB 2.69M
RUB 0
RUB 288K
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
