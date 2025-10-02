Direktorijum kompanija
Sberbank
  • Moscow Metro Area

Sberbank Дата Аналитичар Plate u Moscow Metro Area

Дата Аналитичар kompenzacija in Moscow Metro Area u Sberbank kreće se od RUB 1.57M po year za L7 do RUB 4.94M po year za L11. Medijana year kompenzacionog paketa in Moscow Metro Area iznosi RUB 2.83M. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Sberbank. Poslednje ažuriranje: 10/2/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
L7
RUB 1.57M
RUB 1.34M
RUB 117K
RUB 117K
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB 3.44M
RUB 2.94M
RUB 0
RUB 495K
L10
RUB 2.98M
RUB 2.69M
RUB 0
RUB 288K
Prikaži 4 Više nivoa
RUB 13.36M

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Sberbank?

ЧПП

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Дата Аналитичар sa Sberbank in Moscow Metro Area ay may taunang kabuuang bayad na RUB 5,345,730. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Sberbank para sa Дата Аналитичар role in Moscow Metro Area ay RUB 2,256,989.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Sberbank

