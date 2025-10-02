Direktorijum kompanija
Saviynt
  • Plate
  • Софтверски Инжењер

  • Sve Софтверски Инжењер plate

  • Greater Los Angeles Area

Saviynt Софтверски Инжењер Plate u Greater Los Angeles Area

Medijana Софтверски Инжењер kompenzacionog paketa in Greater Los Angeles Area u Saviynt iznosi $105K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Saviynt. Poslednje ažuriranje: 10/2/2025

Medijanski paket
company icon
Saviynt
Associate Software Engineer
El Segundo, CA
Ukupno godišnje
$105K
Nivo
L1
Osnovna plata
$105K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Godine u kompaniji
1 Godina
Godine iskustva
6 Godine
Koji su karijerni nivoi u Saviynt?

$160K

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Najvyšší platový balíček pre pozíciu Софтверски Инжењер v Saviynt in Greater Los Angeles Area predstavuje ročnú celkovú odmenu $191,237. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Saviynt pre pozíciu Софтверски Инжењер in Greater Los Angeles Area je $125,000.

