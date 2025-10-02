Direktorijum kompanija
Sauce Labs
Sauce Labs Софтверски Инжењер Plate u Warsaw Metropolitan Area

Medijana Софтверски Инжењер kompenzacionog paketa in Warsaw Metropolitan Area u Sauce Labs iznosi PLN 355K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Sauce Labs. Poslednje ažuriranje: 10/2/2025

Medijanski paket
Sauce Labs
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Ukupno godišnje
PLN 355K
Nivo
Staff
Osnovna plata
PLN 355K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 0
Godine u kompaniji
4 Godine
Godine iskustva
10 Godine
Koji su karijerni nivoi u Sauce Labs?

PLN 600K

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Софтверски Инжењер poziciju u Sauce Labs in Warsaw Metropolitan Area iznosi PLN 524,376 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Sauce Labs za Софтверски Инжењер poziciju in Warsaw Metropolitan Area je PLN 330,524.

Drugi resursi