САП Plate

Plate SAP kreću se od $23,270 ukupne kompenzacije godišnje za Kopajrajter na nižem nivou do $487,550 za Menadžer Poslovnih Operacija na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u САП. Poslednja izmena: 11/15/2025

Softverski Inženjer
T1 $69.6K
T2 $80.2K
T3 $103K
T4 $129K
T5 $186K

Frontend softverski inženjer

Backend softverski inženjer

Ful-stek softverski inženjer

Produkcijski softverski inženjer

DevOps inženjer

AI inženjer

Dizajner Proizvoda
T1 $120K
T2 $135K
T3 $167K

UKs dizajner

Prodaja
T1 $123K
T2 $117K
T3 $237K
T4 $343K
T5 $381K

Izvršni direktor naloga

Naučnik Podataka
T1 $70.6K
T2 $74.1K
T3 $96.8K
T4 $131K
Menadžer Proizvoda
T2 $74.3K
T3 $98.9K
T4 $126K
Marketing
T2 $137K
T3 $213K
T4 $233K
Arhitekta Rešenja
T3 $46K
T4 $74.9K

Arhitekta podataka

Klaud arhitekta

Menadžer Softverskog Inženjerstva
Median $78.4K
Konsultant za Upravljanje
Median $82.5K
Menadžer Projekta
Median $143K
Uspeh Korisnika
Median $128K
Menadžer Tehničkih Programa
Median $120K
Ljudski Resursi
Median $57.7K
Inženjer Prodaje
Median $114K
Poslovni Analitičar
Median $74.9K
IT Tehnolog
Median $82.8K
Računovođa
$39.1K
Administrativni Asistent
$74.5K
Poslovne Operacije
$162K
Menadžer Poslovnih Operacija
$488K
Poslovni Razvoj
$40.9K
Šef Osoblja
$160K
Kopajrajter
$23.3K
Korisnička Podrška
$76.5K
Operacije Korisničke Podrške
$53.8K
Analitičar Podataka
$110K
Menadžer Nauke o Podacima
$238K
Menadžer Objekata
$80K
Grafički Dizajner
$104K
Hardverski Inženjer
$136K
Pravni
$271K
Menadžer Dizajna Proizvoda
$296K
Menadžer Programa
$128K
Rekruter
$199K
Operacije Prihoda
$95.2K
Analitičar Sajber Bezbednosti
$81.1K
Ukupne Nagrade
$83.3K
UX Istraživač
$95.3K
Venture Kapitalista
$121K
Raspored sticanja

33.3%

GOD 1

33.3%

GOD 2

33.4%

GOD 3

Tip akcija
RSU

U kompaniji SAP, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 33.3% stiče se u 1st-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stiče se u 2nd-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.4% stiče se u 3rd-GOD (33.40% godišnje)

20%

GOD 1

40%

GOD 2

40%

GOD 3

Tip akcija
RSU

U kompaniji SAP, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 20% stiče se u 1st-GOD (20.00% godišnje)

  • 40% stiče se u 2nd-GOD (40.00% godišnje)

  • 40% stiče se u 3rd-GOD (40.00% godišnje)

33%

GOD 1

33%

GOD 2

34%

GOD 3

Tip akcija
RSU

U kompaniji SAP, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 33% stiče se u 1st-GOD (8.25% kvartalno)

  • 33% stiče se u 2nd-GOD (8.25% kvartalno)

  • 34% stiče se u 3rd-GOD (8.50% kvartalno)

ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u SAP je Menadžer Poslovnih Operacija at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $487,550. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u SAP je $114,363.

