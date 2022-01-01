Plate SAP kreću se od $23,270 ukupne kompenzacije godišnje za Kopajrajter na nižem nivou do $487,550 za Menadžer Poslovnih Operacija na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u САП. Poslednja izmena: 11/15/2025
Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore
I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.
Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?
33.3%
GOD 1
33.3%
GOD 2
33.4%
GOD 3
U kompaniji SAP, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:
33.3% stiče se u 1st-GOD (33.30% godišnje)
33.3% stiče se u 2nd-GOD (33.30% godišnje)
33.4% stiče se u 3rd-GOD (33.40% godišnje)
