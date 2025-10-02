Direktorijum kompanija
SAP Concur
  • Plate
  • Софтверски Инжењер

  • Sve Софтверски Инжењер plate

  • Greater Seattle Area

SAP Concur Софтверски Инжењер Plate u Greater Seattle Area

Софтверски Инжењер kompenzacija in Greater Seattle Area u SAP Concur kreće se od $130K po year za T2 do $243K po year za T4. Medijana year kompenzacionog paketa in Greater Seattle Area iznosi $185K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete SAP Concur. Poslednje ažuriranje: 10/2/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
T1
(Početni nivo)
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$130K
$119K
$944
$9.7K
T3
$174K
$150K
$7.7K
$16.2K
T4
$243K
$190K
$31.7K
$21.2K
$160K

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Uključeni Nazivi

Backend softverski inženjer

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Софтверски Инжењер poziciju u SAP Concur in Greater Seattle Area iznosi $275,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u SAP Concur za Софтверски Инжењер poziciju in Greater Seattle Area je $185,838.

