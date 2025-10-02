Софтверски Инжењер kompenzacija in Greater Seattle Area u SAP Concur kreće se od $130K po year za T2 do $243K po year za T4. Medijana year kompenzacionog paketa in Greater Seattle Area iznosi $185K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete SAP Concur. Poslednje ažuriranje: 10/2/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
T1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$130K
$119K
$944
$9.7K
T3
$174K
$150K
$7.7K
$16.2K
T4
$243K
$190K
$31.7K
$21.2K
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
