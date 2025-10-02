Direktorijum kompanija
SAP Concur
  • Софтверски Инжењер

  • Sve Софтверски Инжењер plate

  • Brazil

SAP Concur Софтверски Инжењер Plate u Brazil

Софтверски Инжењер kompenzacija in Brazil u SAP Concur iznosi R$238K po year za T3. Medijana year kompenzacionog paketa in Brazil iznosi R$186K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete SAP Concur. Poslednje ažuriranje: 10/2/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
T1
(Početni nivo)
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
T2
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
T3
R$238K
R$198K
R$0
R$40.6K
T4
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
R$880K

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Koji su karijerni nivoi u SAP Concur?

Uključeni Nazivi

Backend softverski inženjer

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Софтверски Инжењер poziciju u SAP Concur in Brazil iznosi R$295,754 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u SAP Concur za Софтверски Инжењер poziciju in Brazil je R$185,964.

