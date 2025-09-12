Direktorijum kompanija
Santander
Santander Plate

Plate Santander kreću se od $27,604 ukupne kompenzacije godišnje za Naučnik Podataka na nižem nivou do $355,215 za Konsultant za Upravljanje na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Santander. Poslednja izmena: 11/15/2025

Računovođa
$31.9K
Naučnik Podataka
$27.6K
Finansijski Analitičar
$32.3K

Investicioni Bankar
$59.4K
Konsultant za Upravljanje
$355K
Menadžer Proizvoda
$76.2K
Softverski Inženjer
$43.1K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$218K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Santander je Konsultant za Upravljanje at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $355,215. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Santander je $51,236.

