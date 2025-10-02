Direktorijum kompanija
Santander Bank
Santander Bank Софтверски Инжењер Plate u Madrid Metropolitan Area

Medijana Софтверски Инжењер kompenzacionog paketa in Madrid Metropolitan Area u Santander Bank iznosi €41.5K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Santander Bank. Poslednje ažuriranje: 10/2/2025

Medijanski paket
Santander Bank
Backend Software Engineer
Madrid, MD, Spain
Ukupno godišnje
€41.5K
Nivo
hidden
Osnovna plata
€41.5K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Godine u kompaniji
0-1 Godine
Godine iskustva
2-4 Godine
Koji su karijerni nivoi u Santander Bank?

€142K

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate za praksu

Doprinesi

Uključeni Nazivi

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

ЧПП

The highest paying salary package reported for a Софтверски Инжењер at Santander Bank in Madrid Metropolitan Area sits at a yearly total compensation of €63,151. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Santander Bank for the Софтверски Инжењер role in Madrid Metropolitan Area is €41,508.

Drugi resursi