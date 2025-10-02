Direktorijum kompanija
Santander Bank
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Инвестмент Банкер

  • Sve Инвестмент Банкер plate

  • New York City Area

Santander Bank Инвестмент Банкер Plate u New York City Area

Medijana Инвестмент Банкер kompenzacionog paketa in New York City Area u Santander Bank iznosi $245K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Santander Bank. Poslednje ažuriranje: 10/2/2025

Medijanski paket
company icon
Santander Bank
Vice President
New York, NY
Ukupno godišnje
$245K
Nivo
Vice President
Osnovna plata
$185K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$60K
Godine u kompaniji
5 Godine
Godine iskustva
7 Godine
Koji su karijerni nivoi u Santander Bank?

$160K

Najnoviji podaci o platama
Plate nisu pronađene
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Инвестмент Банкер poziciju u Santander Bank in New York City Area iznosi $330,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Santander Bank za Инвестмент Банкер poziciju in New York City Area je $245,000.

