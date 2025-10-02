Direktorijum kompanija
Sandvine
  • Plate
  • Софтверски Инжењер

  • Sve Софтверски Инжењер plate

  • Greater Bengaluru

Sandvine Софтверски Инжењер Plate u Greater Bengaluru

Софтверски Инжењер kompenzacija in Greater Bengaluru u Sandvine kreće se od ₹1.29M po year za Software Engineer I do ₹2.03M po year za Senior Software Engineer I. Medijana year kompenzacionog paketa in Greater Bengaluru iznosi ₹1.65M. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Sandvine. Poslednje ažuriranje: 10/2/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Software Engineer I
(Početni nivo)
₹1.29M
₹1.29M
₹0
₹0
Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer I
₹2.03M
₹1.97M
₹0
₹56.8K
Senior Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Plate za praksu

Koji su karijerni nivoi u Sandvine?

Uključeni Nazivi

Mrežni inženjer

ЧПП

The highest paying salary package reported for a Софтверски Инжењер at Sandvine in Greater Bengaluru sits at a yearly total compensation of ₹2,753,376. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Sandvine for the Софтверски Инжењер role in Greater Bengaluru is ₹1,569,893.

