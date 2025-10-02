Софтверски Инжењер kompenzacija in Greater Bengaluru u Sandvine kreće se od ₹1.29M po year za Software Engineer I do ₹2.03M po year za Senior Software Engineer I. Medijana year kompenzacionog paketa in Greater Bengaluru iznosi ₹1.65M. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Sandvine. Poslednje ažuriranje: 10/2/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Software Engineer I
₹1.29M
₹1.29M
₹0
₹0
Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer I
₹2.03M
₹1.97M
₹0
₹56.8K
Senior Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
