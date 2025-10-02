Direktorijum kompanija
S&P Global
  • India

S&P Global Софтверски Инжењеринг Менаџер Plate u India

Medijana Софтверски Инжењеринг Менаџер kompenzacionog paketa in India u S&P Global iznosi ₹6.7M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete S&P Global. Poslednje ažuriranje: 10/2/2025

Medijanski paket
company icon
S&P Global
Director
Hyderabad, TS, India
Ukupno godišnje
₹6.7M
Nivo
13
Osnovna plata
₹6.7M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Godine u kompaniji
13 Godine
Godine iskustva
13 Godine
Koji su karijerni nivoi u S&P Global?

₹13.95M

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Raspored sticanja

33%

GOD 1

33%

GOD 2

33%

GOD 3

Tip akcija
RSU

U kompaniji S&P Global, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 33% stiče se u 1st-GOD (16.50% polugodišnje)

  • 33% stiče se u 2nd-GOD (16.50% polugodišnje)

  • 33% stiče se u 3rd-GOD (16.50% polugodišnje)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Софтверски Инжењеринг Менаџер poziciju u S&P Global in India iznosi ₹14,170,120 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u S&P Global za Софтверски Инжењеринг Менаџер poziciju in India je ₹5,630,786.

Drugi resursi