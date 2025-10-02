Софтверски Инжењер kompenzacija in United Kingdom u S&P Global iznosi £62.3K po year za L9. Medijana year kompenzacionog paketa in United Kingdom iznosi £63K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete S&P Global. Poslednje ažuriranje: 10/2/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
L8
£ --
£ --
£ --
£ --
L9
£62.3K
£55.8K
£0
£6.5K
L10
£ --
£ --
£ --
£ --
L11
£ --
£ --
£ --
£ --
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
33%
GOD 1
33%
GOD 2
33%
GOD 3
U kompaniji S&P Global, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:
33% stiče se u 1st-GOD (16.50% polugodišnje)
33% stiče se u 2nd-GOD (16.50% polugodišnje)
33% stiče se u 3rd-GOD (16.50% polugodišnje)
