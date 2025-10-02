Direktorijum kompanija
S&P Global
  • Plate
  • Софтверски Инжењер

  • Sve Софтверски Инжењер plate

  • Spain

S&P Global Софтверски Инжењер Plate u Spain

Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete S&P Global. Poslednje ažuriranje: 10/2/2025

€142K

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Plate za praksu

Raspored sticanja

33%

GOD 1

33%

GOD 2

33%

GOD 3

Tip akcija
RSU

U kompaniji S&P Global, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 33% stiče se u 1st-GOD (16.50% polugodišnje)

  • 33% stiče se u 2nd-GOD (16.50% polugodišnje)

  • 33% stiče se u 3rd-GOD (16.50% polugodišnje)



Uključeni Nazivi

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Inženjer podataka

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Софтверски Инжењер poziciju u S&P Global in Spain iznosi €54,210 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u S&P Global za Софтверски Инжењер poziciju in Spain je €44,315.

