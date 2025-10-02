Софтверски Инжењер kompenzacija in Greater Toronto Area u S&P Global kreće se od CA$78.1K po year za L8 do CA$104K po year za L10. Medijana year kompenzacionog paketa in Greater Toronto Area iznosi CA$92.7K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete S&P Global. Poslednje ažuriranje: 10/2/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
L8
CA$78.1K
CA$76.1K
CA$0
CA$2.1K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L10
CA$104K
CA$99.9K
CA$0
CA$4.4K
L11
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
33%
GOD 1
33%
GOD 2
33%
GOD 3
U kompaniji S&P Global, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:
33% stiče se u 1st-GOD (16.50% polugodišnje)
33% stiče se u 2nd-GOD (16.50% polugodišnje)
33% stiče se u 3rd-GOD (16.50% polugodišnje)
