Дата Сајентист kompenzacija in India u S&P Global kreće se od ₹838K po year za L8 do ₹1.92M po year za L10. Medijana year kompenzacionog paketa in India iznosi ₹2.61M. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete S&P Global. Poslednje ažuriranje: 10/2/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
L8
₹838K
₹838K
₹0
₹0
L9
₹2.38M
₹2.2M
₹0
₹189K
L10
₹1.92M
₹1.84M
₹0
₹86.4K
L11
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
33%
GOD 1
33%
GOD 2
33%
GOD 3
U kompaniji S&P Global, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:
33% stiče se u 1st-GOD (16.50% polugodišnje)
33% stiče se u 2nd-GOD (16.50% polugodišnje)
33% stiče se u 3rd-GOD (16.50% polugodišnje)