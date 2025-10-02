Direktorijum kompanija
  Plate
  Дата Аналитичар

  Sve Дата Аналитичар plate

  New York City Area

S&P Global Дата Аналитичар Plate u New York City Area

Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete S&P Global. Poslednje ažuriranje: 10/2/2025

Potrebno nam je samo 4 još Дата Аналитичар prijavas u S&P Global da otključamo!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plate za manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražioce posla poput vas i našu zajednicu!

$160K

Raspored sticanja

33%

GOD 1

33%

GOD 2

33%

GOD 3

Tip akcija
RSU

U kompaniji S&P Global, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 33% stiče se u 1st-GOD (16.50% polugodišnje)

  • 33% stiče se u 2nd-GOD (16.50% polugodišnje)

  • 33% stiče se u 3rd-GOD (16.50% polugodišnje)



ЧПП

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Дата Аналитичар hos S&P Global in New York City Area ligger på en årlig samlet kompensation på $100,800. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos S&P Global for Дата Аналитичар rollen in New York City Area er $80,000.

