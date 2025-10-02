Direktorijum kompanija
S&P Global
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Дата Аналитичар

  • Sve Дата Аналитичар plate

  • India

S&P Global Дата Аналитичар Plate u India

Medijana Дата Аналитичар kompenzacionog paketa in India u S&P Global iznosi ₹1.05M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete S&P Global. Poslednje ažuriranje: 10/2/2025

Medijanski paket
company icon
S&P Global
Data Analyst
Gurgaon, HR, India
Ukupno godišnje
₹1.05M
Nivo
8
Osnovna plata
₹996K
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹49.8K
Godine u kompaniji
0-1 Godine
Godine iskustva
5-10 Godine
Koji su karijerni nivoi u S&P Global?

₹13.94M

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove

Raspored sticanja

33%

GOD 1

33%

GOD 2

33%

GOD 3

Tip akcija
RSU

U kompaniji S&P Global, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 33% stiče se u 1st-GOD (16.50% polugodišnje)

  • 33% stiče se u 2nd-GOD (16.50% polugodišnje)

  • 33% stiče se u 3rd-GOD (16.50% polugodišnje)



Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Дата Аналитичар ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

El paquet salarial més alt reportat per a un Дата Аналитичар a S&P Global in India és una compensació total anual de ₹2,180,633. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a S&P Global per al rol de Дата Аналитичар in India és ₹1,046,029.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za S&P Global

Srodne kompanije

  • Envestnet
  • Affirma
  • Jack Henry & Associates
  • Alkami
  • Enova International
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi