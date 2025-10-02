Софтверски Инжењер kompenzacija in San Francisco Bay Area u Sandia National Labs iznosi $203K po year za Senior Member of Technical Staff. Medijana year kompenzacionog paketa in San Francisco Bay Area iznosi $212K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Sandia National Labs. Poslednje ažuriranje: 10/2/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Member of Technical Staff
$203K
$200K
$0
$3K
Principal Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Distinguished Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
