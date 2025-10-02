Софтверски Инжењер kompenzacija in Albuquerque-Santa Fe Area u Sandia National Labs kreće se od $121K po year za Member of Technical Staff do $169K po year za Principal Member of Technical Staff. Medijana year kompenzacionog paketa in Albuquerque-Santa Fe Area iznosi $125K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Sandia National Labs. Poslednje ažuriranje: 10/2/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Member of Technical Staff
$121K
$117K
$0
$3.8K
Senior Member of Technical Staff
$152K
$151K
$0
$875
Principal Member of Technical Staff
$169K
$167K
$0
$2.5K
Distinguished Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Uključeni NaziviPošaljite Novi Naziv