Sandia National Labs Машински Инжењер Plate u San Francisco Bay Area

Medijana Машински Инжењер kompenzacionog paketa in San Francisco Bay Area u Sandia National Labs iznosi $212K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Sandia National Labs. Poslednje ažuriranje: 10/2/2025

Medijanski paket
company icon
Sandia National Labs
R&D Mechanical engineer
Livermore, CA
Ukupno godišnje
$212K
Nivo
Senior Technical Staff Member
Osnovna plata
$212K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Godine u kompaniji
6 Godine
Godine iskustva
6 Godine
Koji su karijerni nivoi u Sandia National Labs?

$160K

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Машински Инжењер poziciju u Sandia National Labs in San Francisco Bay Area iznosi $263,600 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Sandia National Labs za Машински Инжењер poziciju in San Francisco Bay Area je $148,000.

