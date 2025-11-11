Direktorijum kompanija
Samsung
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Hardverski Inženjer
  • L7
  • Korea, South

Hardverski Inženjer Nivo

L7

Nivoi u Samsung

Poredi nivoe
  1. L2Engineer I
  2. L3Engineer II
  3. L4Senior Engineer
    4. Prikaži 3 Više nivoa
Prosek Godišnje Ukupna kompenzacija
₩95,482
Osnovna plata
₩124,784,188
Akcije ()
₩0
Bonus
₩11,792,119
Block logo
+₩82.96M
Robinhood logo
+₩127.3M
Stripe logo
+₩28.61M
Datadog logo
+₩50.06M
Verily logo
+₩31.47M
Don't get lowballed
Najnoviji unosi plata
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove
Imate pitanje? Pitajte zajednicu.

Posetite Levels.fyi zajednicu da stupite u kontakt sa zaposlenima iz različitih kompanija, dobijete savete o karijeri i još mnogo toga.

Posetite sada!

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Samsung

Srodne kompanije

  • JCPenney
  • REI
  • Meijer
  • Bose
  • OtterBox
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi