SalesLoft
  • Plate
  • Софтверски Инжењер

  • Sve Софтверски Инжењер plate

  • Guadalajara Metropolitan Area

SalesLoft Софтверски Инжењер Plate u Guadalajara Metropolitan Area

Medijana Софтверски Инжењер kompenzacionog paketa in Guadalajara Metropolitan Area u SalesLoft iznosi MX$1.14M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete SalesLoft. Poslednje ažuriranje: 10/2/2025

Medijanski paket
company icon
SalesLoft
Software Engineer
Guadalajara, JA, Mexico
Ukupno godišnje
MX$1.14M
Nivo
L3
Osnovna plata
MX$1.14M
Stock (/yr)
MX$0
Bonus
MX$0
Godine u kompaniji
2 Godine
Godine iskustva
7 Godine
Koji su karijerni nivoi u SalesLoft?

MX$3.09M

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Софтверски Инжењер poziciju u SalesLoft in Guadalajara Metropolitan Area iznosi MXMX$30,587,631 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u SalesLoft za Софтверски Инжењер poziciju in Guadalajara Metropolitan Area je MXMX$22,005,978.

