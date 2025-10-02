Direktorijum kompanija
  • Plate
  • Софтверски Инжењер

  • Sve Софтверски Инжењер plate

  • Greater Tokyo Area

Sales Marker Софтверски Инжењер Plate u Greater Tokyo Area

Medijana Софтверски Инжењер kompenzacionog paketa in Greater Tokyo Area u Sales Marker iznosi ¥7.85M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Sales Marker. Poslednje ažuriranje: 10/2/2025

Medijanski paket
company icon
Sales Marker
Software Engineer
Tokyo, TY, Japan
Ukupno godišnje
¥7.85M
Nivo
Senior
Osnovna plata
¥7.85M
Stock (/yr)
¥0
Bonus
¥0
Godine u kompaniji
2-4 Godine
Godine iskustva
2-4 Godine
Koji su karijerni nivoi u Sales Marker?

¥23.61M

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Софтверски Инжењер poziciju u Sales Marker in Greater Tokyo Area iznosi ¥8,043,219 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Sales Marker za Софтверски Инжењер poziciju in Greater Tokyo Area je ¥7,853,950.

