SailPoint Софтверски Инжењеринг Менаџер Plate u Greater Austin Area

Medijana Софтверски Инжењеринг Менаџер kompenzacionog paketa in Greater Austin Area u SailPoint iznosi $250K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete SailPoint. Poslednje ažuriranje: 10/2/2025

Medijanski paket
company icon
SailPoint
Software Engineering Manager
Austin, TX
Ukupno godišnje
$250K
Nivo
hidden
Osnovna plata
$250K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Godine u kompaniji
2-4 Godine
Godine iskustva
11+ Godine
Koji su karijerni nivoi u SailPoint?

$160K

Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji SailPoint, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Софтверски Инжењеринг Менаџер poziciju u SailPoint in Greater Austin Area iznosi $420,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u SailPoint za Софтверски Инжењеринг Менаџер poziciju in Greater Austin Area je $229,000.

Drugi resursi