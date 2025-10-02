Direktorijum kompanija
SailPoint
  • Plate
  • Софтверски Инжењер

  • Sve Софтверски Инжењер plate

  • Mexico

SailPoint Софтверски Инжењер Plate u Mexico

Софтверски Инжењер kompenzacija in Mexico u SailPoint kreće se od MX$1.13M po year za L3 do MX$1.28M po year za L4. Medijana year kompenzacionog paketa in Mexico iznosi MX$1.21M.

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
L1
Associate Software Engineer(Početni nivo)
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L2
Software Engineer
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L3
Software Engineer II
MX$1.13M
MX$1.12M
MX$0
MX$12.4K
L4
Senior Software Engineer
MX$1.28M
MX$1.12M
MX$96.8K
MX$64.4K
MX$3.09M

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Plate za praksu

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji SailPoint, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)



Uključeni Nazivi

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

ЧПП

The highest paying salary package reported for a Софтверски Инжењер at SailPoint in Mexico sits at a yearly total compensation of MXMX$32,893,680. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at SailPoint for the Софтверски Инжењер role in Mexico is MXMX$22,890,882.

