SailPoint Софтверски Инжењер Plate u Greater Austin Area

Софтверски Инжењер kompenzacija in Greater Austin Area u SailPoint kreće se od $100K po year za L2 do $211K po year za L6. Medijana year kompenzacionog paketa in Greater Austin Area iznosi $142K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete SailPoint. Poslednje ažuriranje: 10/2/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
L1
Associate Software Engineer(Početni nivo)
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
Software Engineer
$100K
$94K
$4.4K
$2K
L3
Software Engineer II
$132K
$117K
$9.1K
$6.4K
L4
Senior Software Engineer
$168K
$145K
$15K
$7.3K
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe

Najnoviji podaci o platama
Додај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate za praksu

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji SailPoint, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)



Uključeni Nazivi

Pošaljite Novi Naziv

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Софтверски Инжењер poziciju u SailPoint in Greater Austin Area iznosi $243,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u SailPoint za Софтверски Инжењер poziciju in Greater Austin Area je $141,000.

