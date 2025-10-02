Софтверски Инжењер kompenzacija in Greater Austin Area u SailPoint kreće se od $100K po year za L2 do $211K po year za L6. Medijana year kompenzacionog paketa in Greater Austin Area iznosi $142K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete SailPoint. Poslednje ažuriranje: 10/2/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$100K
$94K
$4.4K
$2K
L3
$132K
$117K
$9.1K
$6.4K
L4
$168K
$145K
$15K
$7.3K
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji SailPoint, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)
25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)
25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)