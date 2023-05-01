Каталог Компанија
Safe Security
Радите овде? Затражите своју компанију

Safe Security Плате

Распон плата Safe Security је од $59,467 у годишњој укупној компензацији за Softverski inženjer на доњем крају до $172,354 за Prodajni inženjer на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Safe Security. Последње ажурирање: 8/15/2025

$160K

Будите плаћени, не преварени

Преговарали смо о хиљадама понуда и редовно постижемо повећања од 30 хиљада долара+ (понекад 300 хиљада долара+).Нека се ваша плата преговара или ваш животопис прегледан од стране правих стручњака - регрутера који то раде свакодневно.

Softverski inženjer
Median $59.5K
Naučnik podataka
$164K
Menadžer proizvoda
$71.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Prodajni inženjer
$172K
Недостаје вам позиција?

Претражите све плате на нашој страници компензација или додајте своју плату да бисте помогли откључавање странице.


Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у Safe Security је Prodajni inženjer at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $172,354. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Safe Security је $118,021.

Издвојени послови

    Нису пронађени истакнути послови за Safe Security

Повезане компаније

  • Square
  • PayPal
  • Lyft
  • DoorDash
  • Pinterest
  • Погледајте све компаније ➜

Остали ресурси