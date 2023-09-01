Каталог Компанија
Russian Post Плате

Распон плата Russian Post је од $14,654 у годишњој укупној компензацији за Naučnik podataka на доњем крају до $80,468 за Menadžer proizvoda на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаnije Russian Post. Последњe ажурирање: 8/14/2025

$160K

Naučnik podataka
$14.7K
Hardverski inženjer
$24.8K
Marketing
$62.1K

Menadžer proizvoda
$80.5K
Softverski inženjer
$35.9K
Tehnički menadžer programa
$66.9K
Недостаје вам позиција?

Претражите све плате на нашој страници компензација или додајте своју плату да бисте помогли откључавање странице.


Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у Russian Post је Menadžer proizvoda at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $80,468. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Russian Post је $48,977.

