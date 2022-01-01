Direktorijum kompanija
Root Insurance
Root Insurance Plate

Plate Root Insurance kreću se od $76,500 ukupne kompenzacije godišnje za Дата Аналитичар na nižem nivou do $270,970 za Људски Ресурси na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Root Insurance. Poslednja izmena: 9/18/2025

$160K

Дата Сајентист
Median $120K
Продукт Менаџер
Median $145K
Софтверски Инжењер
Median $161K

Софтверски Инжењеринг Менаџер
Median $230K
Дата Аналитичар
$76.5K
Графички Дизајнер
$95.2K
Људски Ресурси
$271K
Маркетинг
$159K
Машински Инжењер
$86.7K
Продукт Дизајнер
$133K
Регрутер
$86.7K
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Root Insurance, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)

ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Root Insurance je Људски Ресурси at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $270,970. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Root Insurance je $133,280.

