Direktorijum kompanija
Roofstock
Roofstock Plate

Plate Roofstock kreću se od $89,550 ukupne kompenzacije godišnje za Софтверски Инжењер na nižem nivou do $276,375 za Софтверски Инжењеринг Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Roofstock. Poslednja izmena: 9/18/2025

$160K

Продукт Менаџер
Median $187K
Дата Сајентист
$164K
Менаџмент Консултант
$172K

Продукт Дизајнер
$195K
Софтверски Инжењер
$89.6K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$276K
ЧПП

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Roofstock, ir Софтверски Инжењеринг Менаџер at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $276,375. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Roofstock, ir $179,428.

