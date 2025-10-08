Direktorijum kompanija
  • Plate
  • Софтверски Инжењер

  • Full-Stack softverski inženjer

  • New York City Area

Rokt Full-Stack softverski inženjer Plate u New York City Area

Full-Stack softverski inženjer kompenzacija in New York City Area u Rokt kreće se od $170K po year za L2 do $208K po year za L3. Medijana year kompenzacionog paketa in New York City Area iznosi $210K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Rokt. Poslednje ažuriranje: 10/8/2025

Prosečna Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije ()
Bonus
L2
(Početni nivo)
$170K
$150K
$20K
$0
L3
$208K
$160K
$32K
$16K
L4A
$ --
$ --
$ --
$ --
L4B
$ --
$ --
$ --
$ --
Prikaži 6 Više nivoa
$160K

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
Options

U kompaniji Rokt, Options su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (25.00% godišnje)

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Full-Stack softverski inženjer poziciju u Rokt in New York City Area iznosi $689,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Rokt za Full-Stack softverski inženjer poziciju in New York City Area je $210,000.

