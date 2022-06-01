Каталог Компанија
Rocket Companies
Rocket Companies Плате

Распон плата Rocket Companies је од $75,876 у годишњој укупној компензацији за Regrutер на доњем крају до $215,735 за Menadžer nauke o podacima на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Rocket Companies. Последње ажурирање: 8/19/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $131K

Backend softverski inženjer

Menadžer proizvoda
Median $183K
Razvoj poslovanja
$199K

Analitičar podataka
$99K
Menadžer nauke o podacima
$216K
Naučnik podataka
$109K
Finansijski analitičar
$119K
Ljudski resursi
$94.5K
Informatičar (IT)
$171K
Marketing
$99.5K
Dizajner proizvoda
$171K
Menadžer dizajna proizvoda
$183K
Regrutер
$75.9K
Menadžer softverskog inženjerstva
$137K
Arhitekta rešenja
$186K
Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у Rocket Companies је Menadžer nauke o podacima at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $215,735. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Rocket Companies је $136,680.

