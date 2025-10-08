Backend softverski inženjer kompenzacija in United States u Roche iznosi $213K po year za Senior Software Engineer. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $216K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Roche. Poslednje ažuriranje: 10/8/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije ()
Bonus
Software Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$213K
$184K
$6.7K
$22.3K
Staff Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
