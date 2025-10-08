UX dizajner kompenzacija in United States u Roblox kreće se od $189K po year za IC1 do $470K po year za IC6. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $350K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Roblox. Poslednje ažuriranje: 10/8/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije ()
Bonus
IC1
$189K
$150K
$35.8K
$2.9K
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$361K
$217K
$143K
$0
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
45%
GOD 1
35%
GOD 2
20%
GOD 3
U kompaniji Roblox, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:
45% stiče se u 1st-GOD (11.25% kvartalno)
35% stiče se u 2nd-GOD (8.75% kvartalno)
20% stiče se u 3rd-GOD (5.00% kvartalno)
Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.
33%
GOD 1
33%
GOD 2
33%
GOD 3
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji Roblox, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)
25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)
25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)
Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.