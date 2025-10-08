Direktorijum kompanija
Roblox
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Продукт Дизајнер

  • UX dizajner

  • San Francisco Bay Area

Roblox UX dizajner Plate u San Francisco Bay Area

UX dizajner kompenzacija in San Francisco Bay Area u Roblox kreće se od $176K po year za IC1 do $470K po year za IC6. Medijana year kompenzacionog paketa in San Francisco Bay Area iznosi $350K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Roblox. Poslednje ažuriranje: 10/8/2025

Prosečna Nivo
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije ()
Bonus
IC1
Product Designer
$176K
$130K
$43K
$3.5K
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
Senior Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$361K
$217K
$143K
$0
Prikaži 5 Više nivoa
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe

$160K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove

Raspored sticanja

45%

GOD 1

35%

GOD 2

20%

GOD 3

Tip akcija
RSU

U kompaniji Roblox, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 45% stiče se u 1st-GOD (11.25% kvartalno)

  • 35% stiče se u 2nd-GOD (8.75% kvartalno)

  • 20% stiče se u 3rd-GOD (5.00% kvartalno)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

33%

GOD 1

33%

GOD 2

33%

GOD 3

Tip akcija
RSU

U kompaniji Roblox, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 33% stiče se u 1st-GOD (8.25% kvartalno)

  • 33% stiče se u 2nd-GOD (8.25% kvartalno)

  • 33% stiče se u 3rd-GOD (8.25% kvartalno)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Roblox, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.



Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Продукт Дизајнер ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za UX dizajner poziciju u Roblox in San Francisco Bay Area iznosi $590,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Roblox za UX dizajner poziciju in San Francisco Bay Area je $385,000.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Roblox

Srodne kompanije

  • Lyft
  • Airbnb
  • Dropbox
  • Robinhood
  • Snap
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi