Produkcijski softverski inženjer kompenzacija in United States u Robinhood kreće se od $285K po year za L2 do $374K po year za L3. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $330K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Robinhood. Poslednje ažuriranje: 10/8/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije ()
Bonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$285K
$188K
$97.5K
$0
L3
$374K
$210K
$148K
$16.7K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji Robinhood, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (6.25% kvartalno)
25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)
25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)
25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)
100%
GOD 1
U kompaniji Robinhood, RSUs su podložni 1-godišnjem rasporedu sticanja:
100% stiče se u 1st-GOD (25.00% kvartalno)