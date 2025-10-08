Full-Stack softverski inženjer kompenzacija in United States u Robinhood kreće se od $198K po year za L1 do $903K po year za L6. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $381K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Robinhood. Poslednje ažuriranje: 10/8/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije ()
Bonus
L1
$198K
$143K
$38.3K
$17.5K
L2
$302K
$179K
$102K
$21.5K
L3
$411K
$210K
$183K
$17.8K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji Robinhood, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (6.25% kvartalno)
25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)
25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)
25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)
100%
GOD 1
U kompaniji Robinhood, RSUs su podložni 1-godišnjem rasporedu sticanja:
100% stiče se u 1st-GOD (25.00% kvartalno)