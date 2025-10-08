Direktorijum kompanija
Robinhood
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Софтверски Инжењер

  • Backend softverski inženjer

  • Greater Toronto Area

Robinhood Backend softverski inženjer Plate u Greater Toronto Area

Backend softverski inženjer kompenzacija in Greater Toronto Area u Robinhood kreće se od CA$148K po year za L1 do CA$201K po year za L2. Medijana year kompenzacionog paketa in Greater Toronto Area iznosi CA$209K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Robinhood. Poslednje ažuriranje: 10/8/2025

Prosečna Nivo
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije ()
Bonus
L1
IC3(Početni nivo)
CA$148K
CA$108K
CA$29.6K
CA$11.2K
L2
IC4
CA$201K
CA$146K
CA$45K
CA$9.8K
L3
IC5
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L4
IC6
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Prikaži 2 Više nivoa
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe

CA$226K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Robinhood, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)

100%

GOD 1

Tip akcija
RSU

U kompaniji Robinhood, RSUs su podložni 1-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 100% stiče se u 1st-GOD (25.00% kvartalno)



Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Софтверски Инжењер ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Backend softverski inženjer poziciju u Robinhood in Greater Toronto Area iznosi CA$225,741 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Robinhood za Backend softverski inženjer poziciju in Greater Toronto Area je CA$207,991.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Robinhood

Srodne kompanije

  • Interactive Brokers
  • PJT Partners
  • Affirm
  • Marqeta
  • Upstart
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi