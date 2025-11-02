Direktorijum kompanija
Robert Walters
Robert Walters Rekruter Plate

Medijana Rekruter kompenzacionog paketa in Taiwan u Robert Walters iznosi NT$999K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Robert Walters. Poslednje ažuriranje: 11/2/2025

Medijanski paket
Robert Walters
Recruiter
Taipei, TP, Taiwan
Ukupno godišnje
NT$999K
Nivo
-
Osnovna plata
NT$999K
Stock (/yr)
NT$0
Bonus
NT$0
Godine u kompaniji
2 Godine
Godine iskustva
7 Godine
Koji su karijerni nivoi u Robert Walters?
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Rekruter poziciju u Robert Walters in Taiwan iznosi NT$2,376,598 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Robert Walters za Rekruter poziciju in Taiwan je NT$795,703.

