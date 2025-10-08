Data Architect kompenzacija in United States u Rivian kreće se od $144K po year za RIV-3 do $254K po year za RIV-6. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Rivian. Poslednje ažuriranje: 10/8/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije ()
Bonus
RIV-3
$144K
$140K
$4.4K
$0
RIV-4
$237K
$156K
$72.8K
$7.6K
RIV-5
$240K
$178K
$46.8K
$15K
RIV-6
$254K
$192K
$57.2K
$5K
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
50%
GOD 1
50%
GOD 2
U kompaniji Rivian, RSUs su podložni 2-godišnjem rasporedu sticanja:
50% stiče se u 1st-GOD (12.50% kvartalno)
50% stiče se u 2nd-GOD (12.50% kvartalno)
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji Rivian, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 4th-GOD (25.00% godišnje)
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji Rivian, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (6.25% kvartalno)
25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)
25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)
25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)