Full-Stack softverski inženjer kompenzacija in United States u Rivian kreće se od $164K po year za RIV-3 do $342K po year za RIV-7. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $289K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Rivian. Poslednje ažuriranje: 10/8/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije ()
Bonus
RIV-3
$164K
$132K
$30.5K
$1.7K
RIV-4
$182K
$150K
$29.5K
$2.7K
RIV-5
$234K
$181K
$44.4K
$8.4K
RIV-6
$278K
$199K
$66.2K
$13.2K
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
50%
GOD 1
50%
GOD 2
U kompaniji Rivian, RSUs su podložni 2-godišnjem rasporedu sticanja:
50% stiče se u 1st-GOD (12.50% kvartalno)
50% stiče se u 2nd-GOD (12.50% kvartalno)
