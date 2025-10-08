Full-Stack softverski inženjer kompenzacija in San Francisco Bay Area u Rivian kreće se od $162K po year za RIV-3 do $277K po year za RIV-6. Medijana year kompenzacionog paketa in San Francisco Bay Area iznosi $210K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Rivian. Poslednje ažuriranje: 10/8/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije ()
Bonus
RIV-3
$162K
$136K
$24.6K
$1K
RIV-4
$183K
$151K
$29.6K
$2.4K
RIV-5
$238K
$188K
$45.9K
$3.9K
RIV-6
$277K
$202K
$63.8K
$11.6K
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
50%
GOD 1
50%
GOD 2
U kompaniji Rivian, RSUs su podložni 2-godišnjem rasporedu sticanja:
50% stiče se u 1st-GOD (12.50% kvartalno)
50% stiče se u 2nd-GOD (12.50% kvartalno)
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji Rivian, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 4th-GOD (25.00% godišnje)
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji Rivian, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (6.25% kvartalno)
25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)
25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)
25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)