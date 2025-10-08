Direktorijum kompanija
  • Plate
  • Софтверски Инжењер

  • Backend softverski inženjer

  • United States

Rivian Backend softverski inženjer Plate u United States

Backend softverski inženjer kompenzacija in United States u Rivian kreće se od $180K po year za RIV-4 do $440K po year za RIV-7. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $301K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Rivian. Poslednje ažuriranje: 10/8/2025

Prosečna Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije ()
Bonus
RIV-3
Software Engineer I(Početni nivo)
$ --
$ --
$ --
$ --
RIV-4
Software Engineer II
$180K
$144K
$33.3K
$3.3K
RIV-5
Senior Software Engineer
$240K
$180K
$51K
$8.2K
RIV-6
Staff Software Engineer
$306K
$220K
$65.4K
$20.9K
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Raspored sticanja

50%

GOD 1

50%

GOD 2

Tip akcija
RSU

U kompaniji Rivian, RSUs su podložni 2-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 50% stiče se u 1st-GOD (12.50% kvartalno)

  • 50% stiče se u 2nd-GOD (12.50% kvartalno)

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Rivian, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (25.00% godišnje)

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Rivian, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Backend softverski inženjer poziciju u Rivian in United States iznosi $455,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Rivian za Backend softverski inženjer poziciju in United States je $278,500.

