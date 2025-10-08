Analitički inženjer kompenzacija in United States u Rivian iznosi $229K po year za RIV-6. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $190K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Rivian. Poslednje ažuriranje: 10/8/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije ()
Bonus
RIV-3
$ --
$ --
$ --
$ --
RIV-4
$ --
$ --
$ --
$ --
RIV-5
$ --
$ --
$ --
$ --
RIV-6
$229K
$164K
$48.3K
$16.7K
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
50%
GOD 1
50%
GOD 2
U kompaniji Rivian, RSUs su podložni 2-godišnjem rasporedu sticanja:
50% stiče se u 1st-GOD (12.50% kvartalno)
50% stiče se u 2nd-GOD (12.50% kvartalno)
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji Rivian, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 4th-GOD (25.00% godišnje)
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji Rivian, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (6.25% kvartalno)
25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)
25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)
25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)