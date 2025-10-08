Direktorijum kompanija
Rivian
  • Plate
  • Продукт Дизајнер

  • UX dizajner

Rivian UX dizajner Plate

UX dizajner kompenzacija in United States u Rivian kreće se od $160K po year za RIV-4 do $212K po year za RIV-6. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $172K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Rivian. Poslednje ažuriranje: 10/8/2025

Prosečna Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije ()
Bonus
RIV-3
Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
RIV-4
Product Designer
$160K
$141K
$15K
$3.3K
RIV-5
Senior Product Designer
$221K
$167K
$39.4K
$13.9K
RIV-6
Staff Product Designer
$212K
$174K
$25K
$13K
Prikaži 3 Više nivoa
$160K

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Raspored sticanja

50%

GOD 1

50%

GOD 2

Tip akcija
RSU

U kompaniji Rivian, RSUs su podložni 2-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 50% stiče se u 1st-GOD (12.50% kvartalno)

  • 50% stiče se u 2nd-GOD (12.50% kvartalno)

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Rivian, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (25.00% godišnje)

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Rivian, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za UX dizajner poziciju u Rivian in United States iznosi $252,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Rivian za UX dizajner poziciju in United States je $195,535.

Drugi resursi